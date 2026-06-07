Enrique Correa compara a Kast con el Frente Amplio: "Son restauradores"

El exministro Enrique Correa comparó el Gobierno de José Antonio Kast con el del Frente Amplio, aunque el actual se comporta "con buena educación y guante blanco".

En entrevista con La Tercera, señaló que "son restauradores, al modo como el Frente Amplio era refundador. Pareciera que restaurar es la palabra de derecha para hablar de refundación, ¿no? Son sinónimos, parece".

"Y de alguna manera, dada su inclinación religiosa, son redentores también de un país que requiere redención de tanta carencia, de estar tan cerca de las tinieblas, tan cerca del abismo. Todo esto, en todo caso, con muy buena educación, con guante blanco, palabras suaves, no altisonantes ni amenazantes", añadió.

"¿Se puede convivir con un gobierno tan conservador? Sí, ¿por qué no? Como se pudo convivir con un gobierno cuyo origen era bastante de izquierda. ¿Qué es lo mejor para el país? Bueno, es cuestión de opinión. En la mía, es mejor que los gobiernos estén ubicados más al centro y sean un poquito más neutros ideológicamente y religiosamente", agregó.

También señaló que "en el mensaje de la Cuenta Pública, en un tono mesurado, cuidadoso, muy caballeroso, habiendo hecho un cumplimiento riguroso del ritual republicano, aparecen ciertas cosas como el orden, la familia en el concepto más conservador".

En ese sentido, mencionó "la idea de que el gobierno tiene obligaciones con los más necesitados, en un conservadurismo compasivo en el lenguaje de los republicanos americanos más que en el lenguaje de protección social, que sería el lenguaje más europeo o del progresismo chileno".

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