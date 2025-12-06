Engaño y explotación: mujer paraguaya es rescatada y pareja queda detenida por la PDI

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones detuvo a una pareja acusada de secuestrar y explotar sexualmente a una mujer traída desde Paraguay bajo engaño. Según los antecedentes, los imputados —un hombre de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular, y su pareja paraguaya, residente regular en Chile— convencieron a la víctima de viajar al país con la falsa promesa de un empleo como niñera.

Una vez en territorio nacional, específicamente en la ciudad de La Serena, la víctima fue retenida en un inmueble donde la mantuvieron en contra de su voluntad. Bajo amenazas, la obligaron a ejercer comercio sexual, impidiéndole cualquier contacto con el exterior y restringiendo completamente su libertad.

El caso llegó a manos de la PDI gracias a la cooperación internacional. La Bipe Antisecuestros Metropolitana forma parte de la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse), instancia que permitió recibir información clave desde autoridades extranjeras para activar la investigación en Chile.

Con estos antecedentes, equipos especializados de la Bipe y la Brigada de Trata de Personas (Britrap) Metropolitana lograron identificar y detener a los sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Las diligencias continúan para determinar si existen más víctimas vinculadas al caso.

PURANOTICIA