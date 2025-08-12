Enfrentamiento a tiros termina con hombre de 27 años muerto en población de La Pintana

La violencia armada no se detuvo durante la noche en la comuna de La Pintana, ya que poco después del enfrentamiento a tiros en la población El Castillo se informó de otra balacera en la población Santo Tomás, donde un hombre de 27 años fue asesinado.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Pablo VI con Diego Barros Arana, donde desconocidos le dispararon más de 30 veces a la víctima, quien mantenía antecedentes penales. Familiares lo trasladaron al Hospital Padre Hurtado, donde murió.

El OS9 de Carabineros fue instruido por la Fiscalía ECOH Metropolitana para dar inicio a la investigación en el hospital, desde donde el fiscal Eduardo Jeria señaló que "ingresó una persona en riesgo vital con tres impactos balísticos en el abdomen, sin salida proyectil, en la pierna y mano; luego falleció en el recinto hospitalario".

Por su parte, el capitán Jaime Victoriano, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur, expresó que "un sujeto que se encontraba transitando en la vía pública, mayor de edad, con antecedentes penales tanto por homicidio y lesiones leves, es emboscado por sujetos que percutan más de 36 disparos, logrando herir a este sujeto en su abdomen, brazo y pierna, ocasionando la herida en el abdomen la muerte del sujeto".

