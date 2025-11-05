Enel Chile estima un impacto de hasta US$ 45 millones por devolución de montos cobrados en exceso en las cuentas de la luz

El holding Enel Chile, de matriz italiana, estima un impacto de entre $US40 millones y US$45 millones por la devolución de los montos cobrados en exceso a los consumidores a raíz del error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que aplicó dos veces el efecto de inflación en el precio de la energía.

“Hemos calculado el impacto para Enel en un monto que es de entre US$40 millones y US$45 millones”, dijo el CFO de Enel Chile, Simone Conticelli, en una conferencia telefónica con analistas, según consigna El Mercurio.

“Por lo tanto debemos esperar una provisión negativa, principalmente en términos de costos financieros, así que el impacto se verá principalmente en las partidas financieras", detalló.

En total, las empresas generadoras deben devolver US$115 millones a los consumidores, lo que se materializará a través de una rebaja transitoria en las boletas de la luz entre enero y junio de 2026.

El ejecutivo señaló que el impacto para los clientes del error del CNE fue mínimo, ya que por ahora solo un porcentaje menor ha sido efectivamente cobrado en las tarifas.

“En cualquier caso, cabe mencionar que el impacto en los clientes fue mínimo, ya que solo el 2% del monto total de los cambios correspondía a clientes”, precisó el CFO de Enel Chile

PURANOTICIA