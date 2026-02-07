Enel anuncia cortes de luz programados para este sábado en cinco comunas de la Región Metropolitana

La empresa Enel Distribución informó que este sábado se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, los que afectarán a cinco comunas de la capital.

Según detalló la compañía, las comunas que presentarán interrupciones en el suministro eléctrico son Vitacura, Peñalolén, Providencia, Recoleta y Cerrillos, con cortes que podrían extenderse por hasta siete horas, dependiendo del sector y del avance de las labores técnicas.

Enel precisó que los cortes no afectarán a la totalidad de las comunas, sino que se concentrarán en zonas específicas, las cuales pueden ser revisadas por los usuarios a través del sitio web oficial de la empresa, donde se detalla el horario estimado y el perímetro comprometido.

De acuerdo con la información entregada por la distribuidora, “los cortes programados de energía eléctrica se realizan con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, efectuar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes al sistema”, acciones que buscan reforzar la continuidad y seguridad del suministro.

Finalmente, Enel explicó que estas interrupciones son informadas con anticipación, ya que pueden prolongarse por varias horas, permitiendo que los usuarios organicen sus actividades y reduzcan las molestias asociadas a los trabajos programados.

PURANOTICIA