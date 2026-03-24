Endurecen ley de drogas: Cámara aprueba sancionar con mayor rigor sustancias altamente tóxicas, incluso en pequeñas dosis

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y particular, el proyecto que tipifica y sanciona más severamente el tráfico de estupefacientes, sustancias o drogas que, aun en pequeñas cantidades, sean capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

El proyecto, respaldado en general por 130 votos favor y 12 en contra, modifica la Ley 20.000 de drogas y establece una serie de circunstancias agravantes comúnmente asociadas a la comisión del delito de tráfico.

La legislación actual no sanciona adecuadamente la manipulación, mezcla y adulteración de sustancias con el propósito de aumentar su potencia y daño a la salud pública, como es el caso del fentanilo y otras drogas que, aun en pequeñas cantidades, generan graves efectos tóxicos.

Por lo mismo, el texto derivado a tercer trámite al Senado busca cambiar la persecución y sanción penal, para que esta no se enfoque solo en la cantidad de la droga decomisada, sino también en la peligrosidad de la misma.

En términos generales, las y los diputados coincidieron en la necesidad de actualizar la normativa sobre tráfico de estupefacientes, debido a que la mezcla de sustancias no solo resulta más adictiva, sino que aumenta la letalidad. Relevaron la importancia de modernizar la legislación, debido a que la droga es más sofisticada.

Durante su trámite en comisión, se acordó suprimir de la ley el listado de sustancias respecto de las cuales se aplicará esta sanción, criterio ratificado por la Sala. De esta forma, se deja la nómina solo al reglamento, con el objeto de evitar que la nueva ley quede obsoleta a poco andar.

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