Encuesta UDD: Kast mantiene ventaja sobre Jara mientras un 16% sigue indeciso

La última encuesta del Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado, confirmó que José Antonio Kast mantiene su ventaja sobre Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, mientras un 16% del electorado aún no define su voto.

El sondeo otorga al candidato del Partido Republicano un 50% de las preferencias, frente al 34% de la abanderada oficialista. Un 16% de los consultados declaró que no sabe por quién votar, que anulará o que no concurrirá a sufragar.

En un escenario de base 100 -es decir, sin considerar votos nulos ni blancos- Kast alcanzaría el 60% (+1) de las preferencias, mientras Jara obtendría el 40% (-1).



El estudio también analizó el comportamiento de los electores de Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, concluyendo que la mayoría de sus votos se trasladarían a Kast. En el caso de Parisi, un 49% apoyaría al republicano, un 25% anularía, un 16% se inclinaría por Jara y un 10% se mantiene indeciso.

Respecto a Matthei, el 59% de sus votantes respaldaría a Kast, un 16% a Jara, un 14% no sabe y un 11% anularía. Finalmente, el 89% de los sufragios de Kaiser se dirigirían a Kast, el 8% a Jara, el 2% anularía y el 1% permanece indeciso.

