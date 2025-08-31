Encuesta Pulso Ciudadano muestra que Jeannette Jara gana en primera vuelta y Kast en el balotaje

Una nueva versión de la encuesta Pulso Ciudadano sobre intención de voto revela cómo se perfila el escenario presidencial si las elecciones se realizaran este domingo.

Con lista cerrada, Jeannette Jara lidera con un 24,6%, seguida por José Antonio Kast (19,4%) y Evelyn Matthei (13,1%). Más atrás se ubican Franco Parisi (8,5%), Johannes Kaiser (5,5%), Marco Enríquez-Ominami (2,6%), Eduardo Artés (1,5%) y Harold Mayne-Nicholls (1,2%). El voto nulo o blanco alcanza el 10,5%, mientras que un 8,8% no sabe por quién votar y un 4,3% declara que no participaría.

Considerando únicamente votos válidos, el primer pronóstico electoral proyecta los siguientes resultados: Jeannette Jara 32,2%, José Antonio Kast 25,4%, Evelyn Matthei 17,1%, Franco Parisi 11,1%, Johannes Kaiser 7,2%, Marco Enríquez-Ominami 3,4%, Eduardo Artés 2,0% y Harold Mayne-Nicholls 1,6%.

En cuanto a la definición del voto, un 65,7% de los encuestados afirma estar muy decidido, un 14,6% medianamente decidido y un 19,7% poco o nada decidido.

SEGUNDA VUELTA

En un eventual balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el candidato republicano obtendría un 37,4% de los votos, mientras que la exministra del Trabajo alcanzaría un 32,9%. El 13,3% votaría nulo o blanco, un 9,8% no sabe y un 6,7% no votaría.

Si el enfrentamiento fuera entre Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia se impondría con un 34,8%, frente al 29,1% de Jara. En este escenario, el voto nulo/blanco sube a 19,4%, el 9,7% no sabe y el 7,0% no votaría.

EVALUACIÓN PRESIDENCIAL

Al cierre de agosto de 2025, el Presidente Gabriel Boric registra una aprobación del 30,1%, lo que representa un alza de 3,7 puntos respecto al primer corte del mes (26,4%). La desaprobación, en tanto, se reduce a 57,3%, seis puntos menos que en la medición anterior (63,3%). Un 12,6% de los encuestados declara no saber cómo evaluar su gestión.

