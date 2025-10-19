Encuesta Pulso Ciudadano: Jara sigue liderando y se acorta distancia entre Kast y Matthei

En la encuesta Pulso Ciudadano de la primera quincena de octubre, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, continúa liderando las preferencias, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El sondeo estableció que, si las elecciones fueran este domingo, Jara obtendría el 25,4% de los votos, le sigue Kast con 18,7% y Evelyn Matthei con 12,6%.

Más atrás se encuentra, el candidato Franco Parisi (10,4%), Johannes Kaiser (8,9%), Marco Enríquez Ominami (3%), Harold Mayne-Nicholls (2,1%) y Eduardo Artes (0,6%).

En una eventual segunda vuelta presidencial entre Jara y Kast, un 42% votaría por el candidato republicano y un 34% votaría por la abanderada de la centro izquierda.

Mientras que en una eventual segunda vuelta presidencial entre Jara y Matthei, un 42,5% votaría por Matthei y un 32,2% votaría por Jara.

Por otro lado, un 69,7% de la población declaró que está muy decidido/decido con su voto para la elección presidencial. Un 13,7% esta medianamente decidido y un 16,5% señala que esta poco/nada decidido.

Un 92,6% de la población indica que está muy seguro/seguro que irá a votar a la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre. Un 4,6% comentó que no está seguro si irá o no a votar y un 2,8% dijo que está muy seguro /seguro que no irá a votar.

En cuanto a la percepción de quien será el próximo Presidente o Presidenta de la República de Chile, un 29,6% indica a José Antonio Kast, un 26,5% indica a Jeannette Jara, 8,2% Franco Parisi, 7,4% Johannes Kaiser, y 6,2% a Evelyn Matthei.

PURANOTICIA