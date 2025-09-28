Encuesta Pulso Ciudadano: Jara primera, Kast segundo y Parisi irrumpe en tercer lugar

Una nueva encuesta Pulso Ciudadano fue dada a conocer este domingo. Finalizando septiembre, el sondeo vuelve a ratificar que en una primera vuelta presidencial la candidata oficialista, Jeannette Jara, lidera las preferencias, con lista cerrada, si las elecciones fueran este domingo, con 23,9%.

Luego aparece José Antonio Kast con 17,8%, Franco Parisi con 11,8%, Evelyn Matthei con 11,7%, Johannes Kaiser 10,1%, Harold Mayne-Nicholls 2,8%, Marco Enríquez Ominami 1,4% y Eduardo Artes con 0,7%. Los votos nulos/blanco muestran un 7,5% de preferencias, la alternativa no sabe un 8,5% y no votará un 3,8%.



A 48 días de la primera vuelta, un segundo pronóstico electoral sobre votos válidos señala que Jeannette Jara lidera la encuesta con 9,8%, seguido de José Antonio Kast con 22,2% y Franco Parisi con 14,7%.

Evelyn Matthei, en tanto, cae al cuarto lugar, con 14,6%, y le sigue Johannes Kaiser con 12,6%, Harold Mayne-Nicholls con 3,5%, Marco Enríquez Ominami con 1,7% y Eduardo Artes con 0,9%.

BALOTAJE

Sin embargo, en una eventual segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, un 37,5% votaría por el candidato republicano y un 31,6% lo haría por la exministra. También se consigna que un 14,6% votaría nulo/blanco, un 9,7% no sabe por quién votará y 6,6% no votaría.

Del mismo modo, en un eventual enfrentamiento en balotaje entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la exalcaldesa superaría a la carta oficialista con un 38,2% sobre un 27,9%. Además, un 17,0% votaría nulo/blanco, un 9,6% no sabe y 7,4% no votaría.

Frente a la percepción de quien será el próximo Presidente o Presidenta de la República, un 26,5% indica a José Antonio Kast, un 26,4% dice que será Jeannette Jara, un 8,8% señala a Evelyn Matthei, un 7,7% se inclina por Franco Parisi y un 6,4% lo hace por Johannes Kaiser.

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO

Terminando el mes de septiembre 2025, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 29,3%, -0,8 puntos con relación a la aprobación de agosto 2025 (30,1%), y una desaprobación de un 56,5%, -0,8 puntos con relación a la desaprobación de agosto 2025 (57,3%). Un 14,2% no sabe cómo evaluar su gestión.

