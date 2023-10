Encuesta Pulso Ciudadano: Casi 70% irá por la opción En contra de cara a nuevo plebiscito constitucional

La encuesta Pulso Ciudadano que fue dada a conocer este domingo 29 de octubre incluye un pronóstico electoral en relación al plebiscito consitucional programado para el próximo 17 de diciembre.

En este sentido, el sondeo pronostica en base a la pregunta "Si el plebiscito fuera este domingo ¿tu votarías?" un resultado del 69,7% para la opción En Contra. Mientras que un 30,3% de las personas encuestadas se inclina por la opción A Favor.

En este sentido, la mayoría de las personas encuestadas declara tener decidido o muy decidido su voto con un 50,3%. Paralelamente, un 15,5% declara que esta medianamente decidido y un 34,2% declara que esta nada/poco decidido con su voto.

Por otra parte un 49,1% de la población tiene la percepción de que la opción en contra ganará el Plebiscito del 17 de diciembre 2023. Un 16,7% tiene la percepción que ganará la opción a favor y un 34,3% no sabe.

De todas maneras, un 75,3% de la población declara que esta muy seguro/seguro que irá a votar al Plebiscito de salida el 17 de diciembre 2023. Un 7,7% declara que esta muy seguro/seguro que no irá a votar y un 17% no está seguro si irá a votar o no.

Sin embargo, el interés por el Proceso Constituyente es muy poco entre las personas encuestadas. Un 52,7% de la población tiene nada/poco interés en el Proceso Constituyente que está realizando el país. Un 27,0% está interesado/muy interesado y un 20,3% esta medianamente interesado.

La confianza en torno a los resultados del proceso también es baja. Un 67,7% de la población tiene nada confianza/poca confianza en el Proceso Constituyente que está viviendo el país. Un 11,0% tiene confianza/mucha confianza y un 21,3% tiene mediana confianza.

En relación a las figuras presidenciales con mayor futuro la lista la encabeza, en base a menciones espontáneas Evelyn Matthei que obtiene un 20,4%(++1,6), luego José Antonio Kast 15,3%(++1,3), Sebastián Piñera 7,5%(--3,0), Michelle Bachelet 6,1%(++0,8), Camila Vallejo 5,3% (++2,0),Carolina Tohá 3,8%(++1,4), Franco Parisi 2,5% (--0,2), Otros 13,5%, Ninguno 13,7% y No sabe 11,9%.

En cuanto a la aprobación del Presidente Gabriel Boric, obtiene una aprobación de un 31,4%,++3,1 puntos con relación a la aprobación de septiembre 2023 (28,3%), y una desaprobación de un 56,6%,++ 0,8 puntos con relación a la desaprobación de septiembre 2023 (55,8%). Un 11,9% no sabe cómo evaluar su gestión.

PURANOTICIA