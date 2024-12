Encuesta posiciona a Tomás Vodanovic y Manuel Monsalve como los personajes noticiosos del año

La encuesta Black & White entregó los resultados de un nuevo sondeo semanal, cuyo foco estuvo puesto en los personajes más relevantes y noticiosos de este año, tanto a nivel nacional como internacional, según reseña Emol.

La encuesta recogió nombres que estuvieron en la agenda nacional, como la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco (destituida en medio del caso WhatsApp), la titular de Interior, Carolina Tohá; el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez (quien dejó su cargo a raíz del 'criterio Tohá'); o la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.



Al listado se suma la primera mujer ganadora de un oro olímpico para Chile, Francisca Crovetto; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (el más votado en las municipales de octubre), y el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva, imputado por abuso sexual y violación.

Estos dos últimos son los personajes nacionales más relevantes, según las personas consultadas.

En tanto, las filtraciones del teléfono de Luis Hermosilla, en prisión preventiva en el marco del caso Audio, fue consideradas por la ciudadanía como "el hecho noticioso" del año.

El título del "personaje internacional" se lo lleva Donald Trump, quien resultó electo como presidente de Estados Unidos en noviembre, dando paso a su segundo mandato, intercalado con Joe Biden.

De acuerdo al resultado de la encuesta, hay un virtual empate entre quienes consideran que el personaje más relevante del año en Chile es Manuel Monsalve (26%) y quienes consideran que es Tomás Vodanovic (26%).

La proporción de quienes consideran que el personaje del año es Monsalve aumenta a medida que aumenta el grupo socioeconómico (GSE) se los consultados y entre personas con 35 a 54 años.

Por otra parte, la mayoría relativa (37%) considera que el hecho noticioso que más impacto tuvo en Chile este 2024 fueron los WhatsApp revelados del abogado Luis Hermosilla. La proporción aumenta entre hombres, y a medida que disminuye GSE y la edad.

En tanto, la mayoría relativa (33%) considera que el personaje internacional del Año es Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. La proporción aumenta en GSE ABC1 y entre personas con 35 a 54 años.

En cuanto a la evaluación el Gobierno, la encuesta muestra que la aprobación al Presidente Gabriel Boric está en uno de sus mejores momentos, alcanzando un 37% de aprobación a la forma lo está conduciendo, proporción que aumentó 5 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.

El sondeo refleja que el principal problema que enfrenta Chile actualmente continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 68% de las personas que lo mencionan en primer o segundo lugar.

Además, se observa un aumento de 10 puntos porcentuales de personas que mencionan la inmigración en primer o segundo lugar, alcanzando un 39%.

En tanto, un 32% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está enfrentando la delincuencia, proporción que aumentó en 5 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.



