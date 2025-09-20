Encuesta Panel Ciudadano: Se acortan distancias, Matthei sube mientras que Jara y Kast bajan

En la última encuesta Panel Ciudadano UDD todos los candidatos mantuvieron sus posiciones en cuanto a preferencias presidenciales en una primera vuelta.

Según consignó El Mercurio, en el sondeo publicado este sábado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera con 25%, dos menos que el sondeo anterior, seguido de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, con 23% quien baja un punto y la candidata de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI) con 17% que sube un punto.

En la lista sigue, Franco Parisi (PDG) con 10% (+1), Johannes Kaiser (PNL) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls se mantiene con 4% y habría un empate técnico de 1% entre Marco Enríquez-Ominami (-1) y Eduardo Artés.

Por otro lado, la encuesta continúa mostrando que Jeannette Jara no lograría imponerse en una eventual segunda vuelta frente a Kast ni Matthei, pero con la abanderada de Chile Vamos aumenta la diferencia de 12 a 17 puntos porcentuales.

