Encuesta Panel Ciudadano: Kast y Jara empatados en la punta con intención de voto del 25%

La última encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado, muestra un nuevo escenario en la carrera presidencial: Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, volvió al primer lugar, empatando con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

Ambos registran un 25% de las preferencias, aunque con trayectorias distintas: Jara sube dos puntos respecto al sondeo anterior, mientras Kast se mantiene sin variaciones.

En contraste, Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, cae un punto y queda con el 16%, a nueve puntos de sus principales contendores. Pese a mantenerse en el tercer puesto, su retroceso marca una diferencia significativa en el liderazgo de la contienda.

Más atrás en el sondeo aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+1), Franco Parisi (PDG) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 0% (-1).

Sin embargo, los datos del Panel Ciudadano UDD también revelan que, en escenarios de segunda vuelta, Jeannette Jara no lograría imponerse ni a Kast ni a Matthei. En un eventual enfrentamiento con el candidato republicano, la oficialista obtendría el 31% de las preferencias, frente al 47% de Kast. Un 19% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.

Si el balotaje fuera entre Jara y Matthei, el resultado tampoco le sería favorable: la candidata de Unidad por Chile alcanzaría el 28%, mientras que la representante de Chile Vamos obtendría el 45%. En este caso, el porcentaje de indecisos, nulos o abstenciones se eleva al 27%.

PURANOTICIA