Encuesta Panel Ciudadano: Kast y Jara empatados en la punta con intención de voto del 25%

Ambos registran un 25% de las preferencias, aunque con trayectorias distintas: Jara sube dos puntos respecto al sondeo anterior, mientras Kast se mantiene sin variaciones.
La última encuesta Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado, muestra un nuevo escenario en la carrera presidencial: Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, volvió al primer lugar, empatando con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.
En contraste, Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, cae un punto y queda con el 16%, a nueve puntos de sus principales contendores. Pese a mantenerse en el tercer puesto, su retroceso marca una diferencia significativa en el liderazgo de la contienda.
Más atrás en el sondeo aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10% (+1), Franco Parisi (PDG) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 0% (-1).
Sin embargo, los datos del Panel Ciudadano UDD también revelan que, en escenarios de segunda vuelta, Jeannette Jara no lograría imponerse ni a Kast ni a Matthei. En un eventual enfrentamiento con el candidato republicano, la oficialista obtendría el 31% de las preferencias, frente al 47% de Kast. Un 19% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.
Si el balotaje fuera entre Jara y Matthei, el resultado tampoco le sería favorable: la candidata de Unidad por Chile alcanzaría el 28%, mientras que la representante de Chile Vamos obtendría el 45%. En este caso, el porcentaje de indecisos, nulos o abstenciones se eleva al 27%.
