Encuesta Panel Ciudadano: Jeannette Jara sigue subiendo, Kast y Matthei se mantienen

Este sábado se publicó la última encuesta Panel Ciudadano UDD, en la que la candidata Jeannette Jara volvió a subir en la intención de voto y continúa en el primer lugar de la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast. Evelyn Matthei, en tanto, se mantiene en el tercer puesto, aunque lejos de sus dos principales contendores.

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, llegó al 27% de las preferencias, subiendo dos puntos en relación al sondeo anterior, mientras que Kast, abanderado del Partido Republicano, obtuvo un 25%, sin variaciones. Matthei, representante de Chile Vamos, tampoco registró cambios y se mantuvo con el 16%.

Continúan en el listado, Johannes Kaiser (PNL) con 11% (+1), Franco Parisi (PDG) con 8% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 2% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 1% (-1) y Eduardo Artés con 1% (+1).

Aunque se mantuvo en la primera posición, hasta el momento Jara no lograría derrotar ni a Kast ni a Matthei en segunda vuelta, según los datos de Panel Ciudadano UDD.

En el primer caso, la candidata oficialista obtendría el 32% de las preferencias, contra el 49% de José Antonio Kast. Un 19% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.

Mientras que si su rival fuera la abanderada de Chile Vamos, Jeannette Jara llegaría al 30%, frente al 46% de Evelyn Matthei, con un 24% que no sabe, no votará o anulará.

