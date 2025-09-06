Encuesta Panel Ciudadano: Evelyn Matthei sube cuatro puntos y baja Kast pese a mantener primer lugar

José Antonio Kast sigue en el primer lugar de las preferencias con un 27% de apoyo, pese a bajar un punto, seguido por Jeannette Jara (24%). Pero la gran novedad de la encuesta semanal Panel Ciudadano UDD, fue el repunte de Evelyn Matthei, que subió 4 puntos y se acerca a los líderes con un 18%

Según la muestra, el candidato del Partido Republicano no fue el único que bajó, pues Jara (Pacto Unidad por Chile) también descendió un punto.

En cuarto y quinto lugar quedaron Franco Parisi con el 10% (+1) y Johannes Kaiser con el 6% (-2).

Respecto a la interrogante, “si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, ¿entre la siguiente lista de candidatos (as) por cuál votaría?”, el 31% de los votantes habituales eligió a Jara. Mientras que el 25% le dio su apoyo a Kast.

En el caso de los votantes obligados, un 15% secundó a la exministra del Trabajo, mientras que el 29% se inclinó por el líder de los republicanos.

Ante la pregunta, “considerando este escenario de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál candidato (a) votaría?”, el 48% respaldó al candidato del Partido Republicano.

En tanto, un 30% le dio su apoyo a Jara. Además, un 22% votaría nulo, no sabe o no votaría.

Por otra parte, y ante una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, un 47% votaría por la exalcaldesa de Providencia.

Mientras que un 29% respaldaría a la exministra. En este escenario, un 24% votaría nulo, no sabe o no votaría.

