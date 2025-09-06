Encuesta Panel Ciudadano: Evelyn Matthei sube cuatro puntos y baja Kast pese a mantener primer lugar

Según la muestra, el candidato del Partido Republicano no fue el único que bajó, pues Jara (Pacto Unidad por Chile) también descendió un punto.
José Antonio Kast sigue en el primer lugar de las preferencias con un 27% de apoyo, pese a bajar un punto, seguido por Jeannette Jara (24%). Pero la gran novedad de la encuesta semanal Panel Ciudadano UDD, fue el repunte de Evelyn Matthei, que subió 4 puntos y se acerca a los líderes con un 18%
En cuarto y quinto lugar quedaron Franco Parisi con el 10% (+1) y Johannes Kaiser con el 6% (-2).
Respecto a la interrogante, “si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, ¿entre la siguiente lista de candidatos (as) por cuál votaría?”, el 31% de los votantes habituales eligió a Jara. Mientras que el 25% le dio su apoyo a Kast.
En el caso de los votantes obligados, un 15% secundó a la exministra del Trabajo, mientras que el 29% se inclinó por el líder de los republicanos.
Ante la pregunta, “considerando este escenario de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál candidato (a) votaría?”, el 48% respaldó al candidato del Partido Republicano.
En tanto, un 30% le dio su apoyo a Jara. Además, un 22% votaría nulo, no sabe o no votaría.
Por otra parte, y ante una eventual segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, un 47% votaría por la exalcaldesa de Providencia.
Mientras que un 29% respaldaría a la exministra. En este escenario, un 24% votaría nulo, no sabe o no votaría.
