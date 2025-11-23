Encuesta Panel Ciudadadano UDD refleja un cómodo triunfo de Kast en el balotaje

Este domingo se conoció una nueva encuesta de Panel Ciudadano UDD, la que mostró que el candidato José Antonio Kast recibiría prácticamente la mitad de los votos de Evelyn Matthei y Parisi y casi todos los de Johannes Kaiser en la segunda vuelta.

Según publicó El Mercurio, el universo de sufragios a favor del economista es visto como una de las llaves para alcanzar un triunfo el 14 de diciembre, junto con los apoyos registrados por Evelyn Matthei (un millón 600 mil votos aproximadamente) y los de Johannes Kaiser (casi un millón 800 mil sufragios).

El instrumento instala a Kast como el principal receptor de los votos de Parisi, el 46% del total; mientras que otorga 20% a Jara; de Matthei, Kast obtendría el 54%, y Jara el 17%; en tanto, de Kaiser, Kast sería el destinatario del 88% de sus sufragios, mientras que a Jara traspasaría el 4%.

Lo “primero que llama la atención es que, aun después de la primera vuelta, los traspasos siguen siendo prácticamente idénticos a los que observábamos antes del 16 de noviembre. El voto de Kaiser se va casi completo a Kast, y tanto Matthei como Parisi transfieren alrededor de la mitad. Podríamos llamarla la fase de traspasos por afinidad. Esos son los traspasos naturales o por defecto, los que mostraban las encuestas incluso antes de la elección de la primera vuelta”, explica el gerente general de la Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín.

“A medida que se acerca la elección -prosigue Lavín- se podría esperar un segundo movimiento, que podríamos llamar la fase anti: los traspasos que no son por adhesión, si no por rechazo al otro candidato. Y en este caso, ese rechazo apunta a la carta del oficialismo, a la candidata del PC. Cuando esa dimensión empiece a pesar más, es esperable que la proporción a favor de Kast crezca, porque el votante menos ideologizado tiende a elegir por descarte más que por identificación”.

Otra lámina del sondeo, acerca de la “intención de voto en base 100”, al consultar: “Si la elección de segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?; Kast obtiene el 59% de las preferencias y Jara, el 41%, de cara a los comicios convocados para el 14 de diciembre.

