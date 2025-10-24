Encuesta Feedback: Jara lidera las preferencias presidenciales y Kaiser desplaza a Matthei al cuarto lugar

La última encuesta Feedback arrojó que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, aparece en el primer lugar con un 30,1% de las preferencias de cara a la primera vuelta del 16 de noviembre.

En segundo lugar se ubica José Antonio Kast con 22,3%, consolidándose como el principal contendor de la exministra del Trabajo.Más atrás, Johannes Kaiser sorprende con un 17,5%, superando a Evelyn Matthei, quien cae al cuarto puesto con 15,4%, en una medición que reordena el panorama político.

Sin embargo, un 20,5% del electorado mantiene algún grado de duda sobre su preferencia presidencial.

En escenarios de segunda vuelta, Kast superaría a Matthei por 41% a 31%, con 28% de ninguno, nulo, blanco o no vota; Kast vence a Jara por 56% a 34%, con 10% de ninguno, nulo, blanco o no vota; y Matthei a Jara por 56% a 34%, con 10% de ninguno, nulo, blanco o no vota.

En otros temas, el 62,8% de los encuestados prefiere que el próximo gobierno reduzca el tamaño del Estado, mediante la fusión de ministerios y la eliminación de programas ineficientes.

Además, seis de cada diez personas perciben que la economía está peor que hace un año, pero la mayoría confía en una mejoría durante los próximos 12 meses, reflejando un moderado optimismo frente al futuro.

En tanto, un 43,7% considera que las grandes empresas contribuyen significativamente al bienestar del país, mostrando una valoración positiva —aunque moderada— del rol del sector privado.

Acerca de las urgencias de la población, más de la mitad de los chilenos identifica la delincuencia como su principal preocupación, muy por encima de otros temas como la corrupción y las pensiones. La seguridad se consolida como la gran prioridad nacional.

Finalmente, la mayoría se identifica con el centro político, combinando valores progresistas con preferencias económicas liberales, y expresando distancia hacia el Estado.

