Encuesta Descifra muestra evaluación partida del gabinete y coalición del futuro gobierno

La presentación del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast dejó una percepción dividida entre la ciudadanía, de acuerdo con un estudio de opinión de Descifra, alianza entre Copesa y Artool. El sondeo muestra que un 49% evalúa positivamente al equipo ministerial, mientras que un 43% mantiene una visión negativa, reflejando un respaldo ajustado y lejos de una mayoría contundente.

En la medición sobre quién sería la figura principal del gabinete, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lideró con un 27% de las menciones. Su nombre se asocia a su trayectoria como abogada y exfiscal de Tarapacá, con reconocimiento por sentencias vinculadas al Tren de Aragua y redes de tráfico en las Fuerzas Armadas. En segundo lugar apareció Jorge Quiroz en Hacienda, con un 25%, seguido por Claudio Alvarado en Interior (17%) y Mara Sedini en la Segegob (14%).

Entre las principales sorpresas del gabinete, la incorporación de Ximena Rincón fue señalada por el 27% de los encuestados, mientras que el nombramiento de Jaime Campos en Agricultura alcanzó un 16%. También llamó la atención la fuerte presencia de ministros independientes, que representan un 62% del gabinete, además de la ausencia del Partido Nacional Libertario y la designación de Steinert como carta central en Seguridad.

En cuanto a las ausencias más relevantes, Johannes Kaiser encabezó las menciones con un 38%, seguido por Rodolfo Carter (18%) y José Luis Daza (17%), nombres que habían sonado para roles de alta exposición. Sobre la continuidad del equipo, un 40% cree que Kast deberá hacer cambios en el corto plazo, mientras que un 26% proyecta ajustes a mediano plazo y un 21% a largo plazo, instalando desde ya la idea de posibles correcciones tempranas.

El estudio también midió eventuales puntos débiles y fricciones políticas. Mara Sedini fue señalada como la carta más débil del Comité Político con un 39%, y en materia de conflictos con la oposición, Judith Marín fue mencionada por el 35% como la ministra con mayores dificultades, en un contexto donde se anticipa tensión por la agenda de género. Finalmente, las opiniones vuelven a dividirse respecto a la viabilidad de una coalición amplia: un 49% cree que sí será posible, mientras un 45% considera que no.

