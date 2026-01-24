Encuesta Descifra muestra evaluación partida del gabinete y coalición del futuro gobierno

Click acá para ir directamente al contenido
Trinidad Steinert aparece como la figura más relevante del equipo ministerial con 27% de menciones.

Sábado 24 de enero de 2026 16:10
La presentación del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast dejó una percepción dividida entre la ciudadanía, de acuerdo con un estudio de opinión de Descifra, alianza entre Copesa y Artool. El sondeo muestra que un 49% evalúa positivamente al equipo ministerial, mientras que un 43% mantiene una visión negativa, reflejando un respaldo ajustado y lejos de una mayoría contundente.

En la medición sobre quién sería la figura principal del gabinete, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lideró con un 27% de las menciones. Su nombre se asocia a su trayectoria como abogada y exfiscal de Tarapacá, con reconocimiento por sentencias vinculadas al Tren de Aragua y redes de tráfico en las Fuerzas Armadas. En segundo lugar apareció Jorge Quiroz en Hacienda, con un 25%, seguido por Claudio Alvarado en Interior (17%) y Mara Sedini en la Segegob (14%).

Entre las principales sorpresas del gabinete, la incorporación de Ximena Rincón fue señalada por el 27% de los encuestados, mientras que el nombramiento de Jaime Campos en Agricultura alcanzó un 16%. También llamó la atención la fuerte presencia de ministros independientes, que representan un 62% del gabinete, además de la ausencia del Partido Nacional Libertario y la designación de Steinert como carta central en Seguridad.

En cuanto a las ausencias más relevantes, Johannes Kaiser encabezó las menciones con un 38%, seguido por Rodolfo Carter (18%) y José Luis Daza (17%), nombres que habían sonado para roles de alta exposición. Sobre la continuidad del equipo, un 40% cree que Kast deberá hacer cambios en el corto plazo, mientras que un 26% proyecta ajustes a mediano plazo y un 21% a largo plazo, instalando desde ya la idea de posibles correcciones tempranas.

El estudio también midió eventuales puntos débiles y fricciones políticas. Mara Sedini fue señalada como la carta más débil del Comité Político con un 39%, y en materia de conflictos con la oposición, Judith Marín fue mencionada por el 35% como la ministra con mayores dificultades, en un contexto donde se anticipa tensión por la agenda de género. Finalmente, las opiniones vuelven a dividirse respecto a la viabilidad de una coalición amplia: un 49% cree que sí será posible, mientras un 45% considera que no.

