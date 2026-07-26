Encuesta Descifra: 63% rechaza gestión de ministro Quiroz y 50% duda de la megarreforma

La última edición del "Termómetro Político" de la encuesta Descifra -realizada en alianza entre Copesa y Artool- reveló que un 63% de los consultados evalúa negativamente la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (34% de aprobación), cifra muy similar al 65% de rechazo que registra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El sondeo también mostró, según publica La Tercera, que la mitad de los encuestados (50%) considera que la megarreforma, cuyo grueso fue aprobado esta semana en el Congreso, "no va a lograr resultados".

A pocos días de que el proyecto quede completamente despachado, entre quienes sí esperan efectos positivos de la reforma, la mayoría los proyecta recién en el mediano (26%) o largo plazo (17%), y solo un 4% espera resultados a corto plazo.

La ciudadanía también se muestra dividida respecto al mérito personal de Quiroz en la tramitación: un 47% no cree que la aprobación del proyecto sea un logro suyo, frente a un 45% que sí se lo atribuye. Además, dos tercios de los encuestados (67%) consideran que el ministro "no tiene interés en alcanzar acuerdos" con la oposición.

El estudio también indagó en los atributos que la ciudadanía asocia al secretario de Estado. Los resultados muestran una imagen predominantemente negativa: un 86% lo percibe como rígido antes que flexible, un 72% como confrontacional antes que dialogante, y un 57% como incapaz antes que capaz.

Pese al cuestionamiento a su figura, algunas de las iniciativas impulsadas por Quiroz cuentan con apoyo ciudadano. La cobranza del CAE a beneficiarios con sueldos sobre tres millones de pesos es respaldada por un 74% de los encuestados, y la auditoría al gasto de ministerios y programas sociales concita un 69% de acuerdo.

En cambio, la rebaja del 3% en el presupuesto de cada cartera es rechazada por un 57%, mientras que el recorte a programas sociales mal evaluados divide a la opinión pública casi en partes iguales (51% en contra, 49% a favor).

Finalmente, la encuesta constató incertidumbre sobre la continuidad del ministro: un 47% cree que será reemplazado antes de que termine el Gobierno, mientras que un 44% estima que se mantendrá en el cargo durante los cuatro años del mandato.

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