Encuesta Daya Influye revela empate técnico entre Jara (27%) y Kast (26%) en carrera presidencial

La encuesta Data Influye, elaborada por la consultora Tú Influyes, arrojó que la candidata oficilista Jeannette Jara sigue liderando la carrera a La Moneda con el 27% de la intención de voto, seguida por el abanderado republicano José Antonio Kast (26%) y la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei (15%).

Además, el Presidente Gabriel Boric obtiene un 34% de aprobación y 50% de desaprobación; el Gobierno, 35% de aprobación y 51% de desaprobación; en tanto que el 47% cree que la recuperación económica tomará más de dos años y el 43% cree que la economía progresará en 2025.

En otro tema, el 45% de los consultados prefiere debates con preguntas de periodistas y cruce entre candidatos, y el 32% pide segmentos obligatorios como por ejemplo, economía, seguridad o medioambiente.

Asimismo, el 39% considera que las redes sociales intoxican el debate político, el 8% cree que manipulan las conversaciones, en consecuencia, el 47% expresa una visión crítica sobre su rol, y solo un 19% valora que aportan con acceso a información diversa.

