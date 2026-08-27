Encuesta Data Influye refleja 61% de desaprobación al Gobierno de José Antonio Kast y pesimismo en materia económica

La última encuesta Data Influye, correspondiente a la última semana de agosto, reveló una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del Gobierno de José Antonio Kast. Según el sondeo, 36% aprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su administración, mientras que 61% la desaprueba.

SEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO

En materia de seguridad, el 42% considera que las medidas anunciadas por el Gobierno no abordan los principales problemas en esta área. A su vez, 35% estima que a la estrategia oficial le faltan medidas más duras contra el crimen organizado.

Respecto de eventuales cambios normativos, 33% prefiere mejorar las leyes antes que modificar la Constitución en materia de seguridad, mientras que un 26% considera que no deberían realizarse cambios constitucionales.

SALIDA DE AUTORIDADES

La encuesta también abordó las salidas de autoridades durante los primeros cinco meses de Gobierno. En este punto, 45% considera que estos cambios muestran improvisación en los nombramientos, mientras que 25% los atribuye a dificultades para conformar los equipos.

Asimismo, 38% atribuye principalmente estas salidas a problemas en la conducción y coordinación del Gobierno, mientras que 33% las relaciona con errores en la selección de autoridades.

MIGRACIÓN

En cuanto a los principales anuncios y promesas de la administración, el control del ingreso de migración irregular registra la mayor percepción de avance, con un 30%.

Sin embargo, las mayores percepciones de retroceso se concentran en crecimiento económico y empleo, con 60%, seguido por inflación y costo de la vida, con 59%, y medioambiente y desarrollo sostenible, con 57%.

En esa misma línea, 39% identifica la inflación y el aumento del costo de la vida como el principal factor que podría debilitar políticamente al Gobierno, posicionando la situación económica como uno de sus principales desafíos.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Las expectativas respecto del futuro económico también muestran una visión mayoritariamente pesimista. El 69% estima que la recuperación de la economía del país tardará más de dos años.

De cara a 2026, 46% considera que la economía decaerá, mientras que 31% cree que se estancará y solo 23% proyecta que progresará.

En conjunto, los resultados muestran que la seguridad, la conducción política y, especialmente, la situación económica aparecen entre las principales áreas de preocupación para los encuestados, en un escenario marcado por una mayoría que desaprueba la gestión del Gobierno.

PURANOTICIA