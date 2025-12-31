Encuesta Data Influye: 20% estima que Jara será la líder de la oposición y el 15% ve a Presidente Boric

La encuesta Data Influye, elaborada por la consultora Tú Influyes, arrojó que Jeannette Jara lidera menciones como futura figura opositora (20%).

Le siguen Gabriel Boric (15%) y Franco Parisi, Pamela Jiles y Tomás Vodanovic (7% c/u), mientras que el 13% cree que nadie asumirá ese rol, y 18% no sabe.

Además, el Presidente Gabriel Boric recibe un 30% de aprobación y un 56% de desaprobación. Y en cuanto a representación política el 39% no se siente identificado con ningún referente.

En tanto, el 28% considera que el resultado de José Antonio Kast representa legitimidad democrática, 25% lo atribuye a una gran inconsciencia del electorado y 17% lo ve como una posible fuente de descontento.

Sobre la situación económica para 2026, el 51% proyecta progreso, el 34% espera estancamiento y el 15% estima que habrá un retroceso.

Asimismo, el 42% cree que tomará más de dos años recuperar la economía, el 36% evalúa negativamente su situación personal y el 24% la califica como positiva.

PURANOTICIA