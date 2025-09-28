Encuesta Criteria: Se acortan distancias entre Kast y Jara en la percepción de quien será el ganador de la presidencial

La última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, confirmó que Jeannette Jara (PC), candidata del oficialismo, encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta.

Le siguen José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 24% y Evelyn Matthei (Chile Vamos) con un 14%. Más atrás se ubican Johannes Kaiser (10%), Franco Parisi (9%) y Harold Mayne-Nicholls (3%).

Sin embargo, el escenario cambia cuando se consulta por la percepción de quién será el próximo presidente. En esa categoría, Kast lidera con un 35% de menciones, seguido de cerca por Jara con un 32%, mientras Matthei alcanza un 12%.

La encuesta también proyecta distintos escenarios de segunda vuelta, donde Jara no logra imponerse frente a los dos principales candidatos de la derecha. En un eventual enfrentamiento con Kast, el republicano obtiene un 44% frente al 35% de la candidata oficialista. Si el balotaje fuera con Matthei, la diferencia se reduce, pero sigue siendo desfavorable para Jara: 39% contra 34%.

En contraste, Jara sí logra ventaja en duelos con otros candidatos. Frente a Franco Parisi (Partido de la Gente), la candidata del PC se impone por 6 puntos (35% frente a 29%). En un escenario con Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), la diferencia es de 4 puntos a favor de Jara (38% frente a 34%).

Estos resultados reflejan una consolidación de Jara en la primera vuelta, pero también evidencian desafíos estratégicos en la segunda, donde los candidatos de derecha muestran mayor competitividad.

