Encuesta Criteria: Respaldo a José Antonio Kast cae 7 puntos en una semana y desaprobación sube en 10

Un giro significativo en la percepción ciudadana reveló la encuesta Criteria publicada este domingo. El apoyo al Presidente José Antonio Kast experimentó un descenso de siete puntos porcentuales, situándose en un 43%, frente al 50% que registraba el pasado 22 de marzo. En contrapartida, la desaprobación hacia el Mandatario escaló diez unidades, alcanzando un 47%, mientras que el segmento de quienes no saben se redujo del 13% al 10%.

Este escenario de mayor definición en las posturas coincide con el reciente incremento en el valor de los hidrocarburos, anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El Ejecutivo vinculó el alza a la inestabilidad en Medio Oriente y a los problemas logísticos en el estrecho de Ormuz. Ante este fenómeno, un 42% de los consultados atribuye el encarecimiento a factores internacionales, un 34% responsabiliza a la actual administración y un 24% culpa al gobierno anterior liderado por Gabriel Boric.

Respecto al rumbo que ha tomado el Ejecutivo, que ha definido su situación actual como de “emergencia”, la visión crítica ha ganado terreno. Un 43% de la población considera que el camino es “incorrecto”, cifra que contrasta con el 31% de la medición previa. Por otro lado, un 39% mantiene una opinión favorable sobre la dirección gubernamental y un 18% no manifiesta una postura clara al respecto.

Finalmente, el estudio abordó la determinación de La Moneda de retirar el respaldo a Michelle Bachelet en su carrera por la Secretaría General de la ONU. Esta medida cuenta con el respaldo de un 46% de los encuestados, quienes se declararon de acuerdo o muy de acuerdo. En la otra vereda, un 36% expresó su rechazo a la determinación, un 15% se mostró neutral y un 3% evitó pronunciarse sobre el tema.

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