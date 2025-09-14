Encuesta Criteria post debate: Jara y Kast sin cambios, baja Matthei, suben Kaiser, Marco y Mayne-Nicholls

En otro tema contingente, un 72% de los encuestados considera que el voto debería ser obligatorio, cinco puntos más que en agosto de 2024, frente a un 28% que lo prefiere voluntario.
La encuesta Criteria difundida este domingo, y realizada un día después del debate televisivo, arrojó que Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con 29%, seguida por José Antonio Kast con 27% (ambos sin variación).
Evelyn Matthei mantiene el tercer lugar, pero retrocedió 4 puntos y quedó con 13%. Luego aparecen Johannes Kaiser con 10%, con un alza del 1%. Le sigue Franco Parisi con 7% (sin cambios), Harold Mayne-Nicholls con 3%, también con un alza del 1%.
Marco Enríquez-Ominami también sube un punto y llega a un 2% y cierra el listado Eduardo Artés con 1%. Un 8% no manifiesta preferencia.
En escenarios de segunda vuelta, Kast superaría a Jara con 46% (+1) frente a 35% (-1). Un 19%
votaría nulo o blanco. Matthei también se impondría a Jara con 40% (-2) versus
33% (=). El 27% votaría nulo o blanco (+2).
Además siempre en balotaje, Jara obtendría 34% (-2) frente a 31% (+3) de Franco Parisi. El 35% optaría por nulo o blanco, y Jara se impondría con 36% frente a 34% de Kaiser. Un 30% optaría por nulo o blanco.
VOTO OBLIGATORIO
En otro tema contingente, un 72% de los encuestados considera que el voto debería ser obligatorio, cinco puntos más que en agosto de 2024, frente a un 28% que lo prefiere voluntario.
Asimismo, un 78% cree que la obligatoriedad fortalece la legitimidad de las elecciones, también cinco puntos más que en la medición anterior.
En cuanto a las sanciones, un 67% opina que no asistir a votar debería implicar multa tanto para chilenos como para extranjeros habilitados para votar, un 9% estima que solo debería aplicarse a los chilenos y un 24% considera que no debería existir sanciones.
