Encuesta Criteria: Kast baja, Matthei sube tres puntos y Jara mantiene primer lugar

Tras varias semanas en el segundo lugar, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, superó a José Antonio Kast (Republicanos), según la más reciente Encuesta Criteria, correspondiente a la primera medición de septiembre de 2025 y realizada entre el 2 y 4 de este mes.

El estudio, que consultó a mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos, evaluó las preferencias tanto para la primera como para una segunda vuelta.

En la pregunta espontánea sobre quién debería ser el próximo presidente o presidenta de Chile, la candidata de centroizquierda Jeannette Jara registró un alza de tres puntos y alcanzó el 30% de las menciones, recuperando así el primer lugar que no ocupaba desde principios de agosto.

En segundo lugar, aparece el republicano José Antonio Kast, quien mantiene un 28%, seguido de Evelyn Matthei de Chile Vamos, que subió un punto y llegó al 16%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 7% y Franco Parisi con 6%, quien descendió tres puntos en comparación con la medición anterior. El resto de los candidatos no supera el 2% de apoyo

PRIMERA VUELTA

Al simular un escenario de primera vuelta con lista cerrada y los ocho aspirantes a La Moneda, Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con un 29% de preferencias, lo que representa un alza de dos puntos. José Antonio Kast baja un punto y queda con un 27%, mientras que Evelyn Matthei sube tres puntos y alcanza el 17%. Johannes Kaiser logra un 9%, Franco Parisi disminuye a 7%, Harold Mayne-Nicholls se mantiene en 2%, Marco Enríquez-Ominami desciende a 1% y Eduardo Artés permanece en 0%.



Un 8% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato.

En los escenarios de segunda vuelta, la encuesta reveló que tanto Kast como Matthei superarían a Jara. En un enfrentamiento directo entre la candidata de centroizquierda y el líder republicano, Kast obtendría un 45% de apoyo, dos puntos menos que en la medición anterior, frente al 36% de Jara, que crece tres puntos.

Un 19% de los consultados declaró que votaría nulo o en blanco en una elección con estas opciones.

En el caso de un balotaje entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia se impondría con un 42% de respaldo, dos puntos más que en agosto, mientras que Jara marcaría un 33%, también con un alza de dos puntos. En esta proyección, un 25% de los encuestados indicó que optaría por anular o dejar en blanco su voto.

PURANOTICIA