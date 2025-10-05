Encuesta Criteria: Jeannette Jara sigue liderando en preferencias de primera vuelta, pero José Antonio Kast se le acerca

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Criteria, la que mantuvo a candidata del oficialismo, Jeannette Jara, en el primer lugar de las preferencias en primera vuelta (27%), seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (26%) y la carta de Chile Vamos Evelyn Matthei (17%).

Pese a que no varió el orden de preferencias de los candidatos, éstos si experimentaron determinadas alzas o descensos. En el caso de Jara, registra una baja de 3 puntos respecto de la medición anterior. Kast y Matthei experimentaron un alza de dos y tres puntos, respectivamente.

El orden de preferencias continúa con el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (10%), quien mantuvo la misma cifra de la medición anterior, y el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien experimentó un descenso de 1 punto (8%).

Entre los candidatos no afiliados a partidos, Harold Mayne-Nicholls suscitó un 4% de apoyo -un alza de un punto-, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés alcanzaron un 1%.

Un 6% de los 1003 encuestados entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre no manifestó ninguna preferencia.

Ante la consulta de quién creen que será el próximo Presidente de la República, los encuestados contestaron en su mayoría (36%) que José Antonio Kast será quien alcance ese puesto, lo que representa un punto más que la medición anterior. Le sigue Jeannette Jara, quien mantuvo el 32% de las respuestas en este ítem.

Respecto de los escenarios de segunda vuelta, la encuesta arrojó que José Antonio Kast superaría a Jeannette Jara con 47% (+3) frente a un 36% (+1) y que un 17% votaría nulo o blanco.

En el escenario de Matthei vs Jara, sería la exalcaldesa de Providencia quien se impondría a la exministra con un 41% (+2) versus un 34% (=). Esta vez, el porcentaje de votos nulos o blancos se eleva a 25%.

Según el sondeo, Jeannette Jara sí lograría imponerse frente a Franco Parisi o Johannes Kaiser, pero en ambos casos los porcentajes de voto nulo o blanco son mayores. En el primer caso 35% (=) respalda a Jara frente a un 31% (+2). Esta vez el porcentaje de votos nulos o blancos es de 34%.

En cuanto a Kaiser, la militante PC se impuso con 37% (-1) versus 35% (+1). La cifra de votos nulos o blancos en este escenario es de 28%.

La aprobación al Presidente Gabriel Boric entre los encuestados experimentó un alza de tres puntos y se sitúa en 34%. Su desaprobación bajó dos puntos (58%).

El respaldo al gobierno subió un punto (31%) y la desaprobación bajó un punto (61%).

Uno de los temas consultados en el sondeo fue la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

A un 45% de los encuestados les parece “más bien positivo para el país” la candidatura de Bachelet, mientras que a un 33% le parece “más bien negativo para el país. Un 22% dijo no saber al respecto.

Así, hay más personas dentro del estudio que tienen una opinión negativa (31%) o regular (40%) que positiva (29%) de la ONU.

