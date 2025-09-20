Encuesta Criteria: Jara en primer puesto, Kast baja y Matthei sigue tercera pero acortando distancia

Más atrás aparecen Johannes Kaiser (PNL) con 10%, Franco Parisi (PDG) con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 3%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%.
La carrera presidencial sigue ajustándose y las encuestas reflejan movimientos relevantes entre los principales contendores. De acuerdo con la última Agenda Criteria, publicada este sábado, Jeannette Jara continúa liderando las preferencias con un 29%, sacando cuatro puntos de ventaja sobre José Antonio Kast, quien retrocedió a un 25%.
En tanto, Evelyn Matthei se mantiene en el tercer lugar con un 16%, pero con una tendencia al alza que le permitió acortar distancia con sus rivales más directos.
Pese a encabezar el sondeo, los números de Jara no le aseguran un triunfo en una eventual segunda vuelta. Según Criteria, frente a José Antonio Kast obtendría un 35% frente al 46% del republicano, mientras que un 19% de los consultados votaría nulo o en blanco.
Si su rival fuera Evelyn Matthei, el escenario tampoco sería favorable para la abanderada oficialista, ya que alcanzaría el 33% frente al 41% de la candidata de Chile Vamos, con un 26% de nulos o blancos.
En cambio, en un hipotético enfrentamiento con Johannes Kaiser, Jara se impondría por 36% contra 32%, con un 32% de preferencias nulas o blancas. Finalmente, en un balotaje contra Franco Parisi, el resultado sería un empate técnico: ambos con 35% y un 30% de votos nulos o blancos.
