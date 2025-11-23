Encuesta Criteria: El 40% de los votantes de Franco Parisi votaría nulo en el balotaje

Entre los electores de Franco Parisi, el panorama se fragmenta: 40% votaría nulo, 35% optaría por Kast, y 25% por Jara.
Los resultados de la última Encuesta Criteria, realizada entre el 19 y 20 de noviembre de 2025, muestra que la fidelidad de voto es casi total: el 99% de quienes respaldaron a Jeannette Jara y el 98% de quienes votaron por José Antonio Kast repetirían su preferencia en la segunda vuelta.
Entre los electores de Franco Parisi, el panorama se fragmenta: 40% votaría nulo, 35% optaría por Kast, y 25% por Jara. En el caso de Johannes Kaiser, 91% se inclinaría por Kast, 6% por el voto nulo y 3% por Jara. En tanto, entre los votantes de Evelyn Matthei, 56% apoyaría a Kast, 21% marcaría nulo, y 23% respaldaría a Jara.
El estudio también profundiza en los perfiles de quienes apoyaron a cada candidato en primera vuelta. Los votantes de Parisi se caracterizan por ser mayoritariamente jóvenes, 35% tiene menos de 30 años, pertenecientes a segmentos socioeconómicos bajos (57%) y, en gran proporción, sin identificación política (39%).
Entre los electores de Kaiser predomina un grupo de entre 55 y 64 años (26%), también concentrado en estratos bajos (41%) y con una marcada definición ideológica, donde 68% se declara de derecha.
En cuanto a quienes apoyaron a Matthei, su base electoral se ubica principalmente entre los 30 y 44 años (24%), con fuerte presencia en los grupos C3 (32%) y ABC1 (28%). Desde la perspectiva política, 50% se considera de derecha, mientras que solo 7% se identifica con la izquierda.
