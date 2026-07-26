Encuesta Criteria: Desaprobación del Presidente José Antonio Kast alcanza el 54%

Este domingo se difundió la última encuesta Agenda Criteria, la que mostró un nuevo deterioro en la evaluación ciudadana hacia el Presidente José Antonio Kast, la que se ubicó en 36%, un punto menos que la medición anterior, mientras que la desaprobación subió dos puntos y llegó al 54%.

En relación al manejo de la situación de emergencia que enfrenta el país, un 43% de los consultados considera que el Gobierno está tomando el camino incorrecto -cinco puntos más que la semana previa-, frente a un 36% que cree que la ruta es la correcta, tres puntos menos que en el registro anterior.

La encuesta también indagó en la percepción ciudadana sobre el proyecto impulsado, entre otros, por el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, que busca establecer como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto, cuando estos sean detectables.

Los resultados mostraron que un 54% de los encuestados se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo con la iniciativa, un 25% no tomó una postura definida y un 21% se declaró a favor.

El rechazo resultó transversal a las distintas posiciones políticas: alcanzó un 88% en la izquierda (frente a un 6% de apoyo), un 60% en el centro (versus 21%), y llegó incluso a ser mayoritario en la derecha, con un 40% en contra frente a un 35% a favor. Entre quienes no se identifican políticamente, el rechazo también predominó, con un 42% en desacuerdo frente a un 18% de apoyo.

En una pregunta relacionada, un 31% de los consultados manifestó estar de acuerdo con el aborto bajo cualquier circunstancia, un 53% lo apoya en algunas circunstancias específicas, y solo un 9% se opone bajo cualquier circunstancia.

Respecto al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo, un 49% de los encuestados considera que la ley está orientada principalmente a beneficiar a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 37% cree que tendrá un impacto negativo para el país en su conjunto.

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