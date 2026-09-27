Encuesta Criteria: Aprobación del Presidente Kast sube a 31% y desaprobación cae a 58%

Un repunte de dos puntos registró esta semana la aprobación del Presidente José Antonio Kast, de acuerdo con la nueva edición de la encuesta Criteria correspondiente al 27 de septiembre.

La medición situó el respaldo a la conducción del mandatario en 31%, frente al 29% obtenido una semana antes. En paralelo, la desaprobación experimentó una variación de un punto, pasando de 59% a 58%.

El porcentaje de personas que declara no saber cómo evaluar la gestión presidencial también presentó una disminución, desde 12% a 11%.

El sondeo incorporó además escenarios hipotéticos para comparar cómo creen los encuestados que habrían abordado distintas materias los excandidatos presidenciales de 2025 frente al desempeño del actual mandatario.

En seguridad y control de la delincuencia, un 35% considera que Evelyn Matthei habría tenido un mejor desempeño que Kast, mientras un 43% cree que lo habría hecho igual y un 22% peor.

Respecto de Jeannette Jara, un 32% estima que habría gestionado mejor esta área, un 24% considera que su desempeño habría sido igual y un 44% cree que habría sido peor.

En el caso de Johannes Kaiser, un 28% responde que habría tenido un mejor desempeño, otro 28% que lo habría hecho igual y un 44% peor. Para Franco Parisi, las cifras llegan a 19%, 44% y 37%, respectivamente.

La encuesta también planteó la comparación en materia de reactivación económica y generación de empleo.

En este ámbito, un 38% considera que Jara habría tenido un mejor desempeño que Kast, mientras un 21% cree que habría sido igual y un 41% peor.

Para Matthei, un 33% responde que habría gestionado mejor esta materia, un 46% que lo habría hecho igual y un 21% peor. Parisi obtiene 23% en la categoría mejor, 42% igual y 35% peor, mientras Kaiser registra 19%, 35% y 46%, respectivamente.

En cuanto a las prioridades que las personas consideran más urgentes para el país, mejorar la seguridad continúa encabezando las respuestas, con un 21%. Sin embargo, el indicador registra una disminución frente al 28% alcanzado en agosto.

Muy cerca aparece la necesidad de generar más empleos y mejores sueldos, que aumenta desde 15% hasta 20%.

A continuación se ubican reactivar la economía, con 14%; mejorar la salud pública y reducir las listas de espera, con 13%; y enfrentar la corrupción, con 10%.

Ordenar la migración alcanza un 7%; mejorar la calidad de la educación pública, un 5%; reformar el sistema político, un 4%; y mejorar la información y acceso a tratamientos de salud mental, un 3%.

Más atrás se encuentran reformar el sistema previsional, con 2%, y promover la igualdad de género, con 1%.

La nueva edición de Criteria también consultó por la relación de Chile con Naciones Unidas. Un 47% se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo con que el país forme parte de la ONU, porcentaje que se mantiene respecto de la medición realizada en abril.

Un 30% declara no estar de acuerdo ni en desacuerdo, mientras un 23% expresa una posición contraria a la participación de Chile en el organismo.

Al consultar específicamente por la evaluación de Naciones Unidas, un 24% mantiene una opinión buena o muy buena, mientras un 43% la califica como regular y un 33% como mala o muy mala.

Otro de los temas incluidos en el sondeo fue la reciente participación del Presidente Kast en Naciones Unidas. Un 69% declara haber escuchado o leído información al respecto y un 31% señala no conocerla.

Entre quienes estaban informados sobre esa participación, un 33% la evaluó como buena o muy buena, un 25% como ni buena ni mala y un 42% como mala o muy mala.

Los resultados presentan diferencias según identificación política. Entre quienes se ubican en la derecha, un 60% realiza una evaluación positiva, un 32% neutral y un 8% negativa.

Entre quienes se identifican con la izquierda, en tanto, un 6% evalúa positivamente la participación del mandatario en Naciones Unidas, un 8% entrega una evaluación neutral y un 86% la califica negativamente.

PURANOTICIA