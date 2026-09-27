Canciller Pérez Mackenna enfrenta este lunes inédita interpelación en el Congreso

Por primera vez desde que este mecanismo de fiscalización fue incorporado al ordenamiento constitucional, un ministro de Relaciones Exteriores deberá enfrentar una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados. El protagonista será el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien llegará este lunes 28 de septiembre al Congreso para responder por distintas materias vinculadas a la conducción de la política exterior.

La sesión está programada para las 15.00 horas y tendrá al diputado socialista Nelson Venegas como encargado de formular las preguntas al secretario de Estado.

La interpelación fue solicitada por 59 parlamentarios y aprobada a comienzos de septiembre por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. El cuestionario considera 13 materias relacionadas con las relaciones internacionales del país.

Aunque inicialmente existían diferencias dentro de la propia oposición respecto de la conveniencia de utilizar este mecanismo en asuntos de política exterior, las controversias de las últimas semanas, entre ellas la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, terminaron adquiriendo protagonismo de cara a la sesión.

Uno de los primeros asuntos que estará sobre la mesa será la situación del Estrecho de Magallanes y las relaciones con Argentina.

La controversia se intensificó a partir de distintas declaraciones de autoridades trasandinas. Entre ellas estuvieron los dichos del canciller argentino Pablo Quirno respecto del carácter “bicontinental y bioceánico” de su país y las declaraciones de la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien posteriormente rectificó sus palabras sobre el Estrecho de Magallanes.

La respuesta de la Cancillería chilena frente a esos episodios generó cuestionamientos desde sectores de oposición y también reparos dentro del oficialismo.

La posterior declaración conjunta entre Chile y Argentina tampoco cerró completamente el debate, por lo que la situación del Estrecho y la relación bilateral forman parte de las materias incorporadas en el cuestionario.

Otro de los puntos que tendrá especial atención será la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional.

La oposición buscará conocer los compromisos asumidos por el país y los alcances de su participación, especialmente respecto de las inquietudes que han surgido en materia de soberanía.

El Ejecutivo, por su parte, ha sostenido que la incorporación al mecanismo no significa una cesión de soberanía ni contempla intervenciones militares en territorio nacional.

A este debate se sumarán las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, incluyendo sus referencias a la denominada “doctrina Donroe”. También se contemplan consultas sobre las negociaciones relacionadas con los aranceles estadounidenses aplicados a Chile.

La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas será otro de los asuntos que abordará la sesión.

Las preguntas apuntarán, entre otros aspectos, a la posición que adoptó inicialmente el Ejecutivo frente a su postulación y a la actuación de la Cancillería durante el proceso.

El cuestionario considera además la situación del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik; los cambios de posición de Chile en organismos multilaterales; la salida del Movimiento de Países No Alineados; los criterios utilizados para la designación de embajadores y la estrategia del Ejecutivo en materias de minerales críticos y tierras raras.

También habrá consultas relacionadas con la realización del Foro Madrid en Chile y si esa actividad involucró recursos o funcionarios públicos.

De esta manera, Pérez Mackenna se convertirá no solo en el primer secretario de Estado del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en ser interpelado, sino también en el primer canciller que enfrenta este mecanismo desde su incorporación como herramienta de fiscalización parlamentaria.

En la antesala de la sesión, La Moneda ha entregado respaldo público al ministro.

El Presidente Kast manifestó que Pérez Mackenna “cuenta con todo mi respaldo y soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado estos meses”.

El Mandatario también reconoció la facultad de la Cámara para llevar adelante la instancia.

“Creo que está dentro del legítimo derecho de los parlamentarios la interpelación (...) Yo espero que sea una interpelación constructiva, donde se hable de todos los temas”, indicó desde Nueva York.

Desde el Ejecutivo también se ha planteado preocupación por el carácter público de la sesión, considerando que algunas de las materias podrían involucrar información sensible.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, calificó la situación como “inédita” y recordó que existió una discusión respecto de si la instancia debía realizarse públicamente o bajo reserva.

“Hasta la semana pasada existían muchas dudas si esta interpelación debería ser abierta, pública, o debería ser, no cierto, cerrada o secreta, porque hay temas de alta sensibilidad”, indicó.

Alvarado también advirtió sobre las implicancias que, desde la perspectiva del Ejecutivo, puede tener la discusión pública de determinadas materias internacionales.

“Cuando se toma esta decisión, hay que tener en consideración los efectos que tiene, cuestionar públicamente las políticas exteriores de nuestro país cuando tenemos temas sensibles con países vecinos y en nuestras relaciones multilaterales”, agregó.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que algunas respuestas eventualmente podrían requerir otras instancias.

“Es probable, dependiendo del tipo de preguntas, algunas de ellas, las respuestas no puedan darse en esa instancia y tengan que administrarse posteriormente en sesiones cerradas, secretas en las comisiones de relaciones exteriores”.

El propio Pérez Mackenna había adelantado, tras aprobarse la interpelación, que concurrirá a responder las consultas y ha planteado que la instancia también puede servir para exponer la gestión de su cartera.

PURANOTICIA