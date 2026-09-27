Santiago conmemora el centenario de la Coronación de la Virgen del Carmen

A un siglo de la Coronación de la Virgen del Carmen como Reina de Chile, la comunidad católica se reunió este domingo en Santiago para participar en una Gran Procesión conmemorativa.

La jornada recordó los 100 años de aquel histórico acto de fe y convocó a los participantes a renovar su devoción y confianza en la Virgen del Carmen, una figura de especial significado para la tradición católica chilena.

La actividad tuvo como punto de encuentro la Plaza de Armas de Santiago, donde la convocatoria estaba fijada para las 15:30 horas.

Desde allí, los participantes se sumaron al recorrido preparado para la conmemoración, en una jornada que estuvo centrada en la oración, el encuentro comunitario y el agradecimiento por Chile.

La celebración fue impulsada por la Iglesia de Santiago como una instancia para recordar el centenario de la Coronación y reunir a la comunidad en torno a la fe.

De esta manera, la Gran Procesión permitió conmemorar un siglo desde la histórica ceremonia y renovar la devoción a la Virgen del Carmen, reconocida por la Iglesia Católica como Reina de Chile.

PURANOTICIA