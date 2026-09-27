Carabinero baleado en Lo Espejo sigue grave: es padre de un bebé de 9 meses

En la Unidad de Cuidados Intensivos y bajo pronóstico reservado permanece el cabo segundo de Carabineros que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial registrado este domingo en la comuna de Lo Espejo.

El funcionario pertenece a la 42ª Comisaría y su condición fue calificada como de extrema gravedad, por lo que continúa internado en Clínica Las Condes a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el ataque ocurrió mientras personal de Carabineros desarrollaba patrullajes preventivos por el sector.

En esas circunstancias, los funcionarios intentaron fiscalizar a un grupo de sujetos que permanecía en la vía pública. Fue entonces cuando uno de ellos habría extraído un arma de fuego y disparado directamente contra el cabo segundo, impactándolo en la cabeza.

Ante la agresión, el compañero del funcionario utilizó su arma de servicio y abatió a uno de los sujetos involucrados en el enfrentamiento.

Producto de la gravedad de la lesión, el carabinero debió ser evacuado de urgencia hasta Clínica Las Condes, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre los antecedentes personales conocidos se encuentra que el funcionario es padre de un bebé de nueve meses.

Hasta el recinto asistencial llegó su núcleo familiar, que permanece acompañándolo mientras se mantiene a la espera de la evolución de su estado de salud.

La institución dispuso además apoyo para sus cercanos. Equipos de contención psicológica del Hospital de Carabineros y personal de asistencia social se encuentran acompañando a la familia durante este proceso.

El cabo segundo continúa en condición de extrema gravedad y bajo pronóstico reservado, mientras se mantienen las evaluaciones médicas para determinar su evolución.

PURANOTICIA