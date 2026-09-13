Encuesta Criteria: Aprobación del Presidente Kast alcanza el 31%

En la última encuesta Criteria, la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió un punto, alcanzando el 31%, mientras que su desaprobación bajó a 55%.

En cuanto al gabinete, entre los ministros más conocidos se encuentran Ximena Rincón (80%), Jorge Quiroz (67%), Iván Poduje (64%) y Martín Arrau (60%). Entre los secretarios de Estado con menor porcentaje de conocimiento se encuentran los ministros Daniel Mas (20%); Francisco Riveros (20%) y Francisca Toledo (17%).

En tanto, las autoridades mejores evaluadas fueron Iván Poduje (36%), Martín Arrau (32%) y Ximena Rincón (30%). En cambio, Daniel Mas (9%), Francisca Toledo (8%), y Francisco Riveros (7%) se posicionaron como los peores evaluados por la ciudadanía.

Por otro lado, sobre la polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes. El 90% dijo haber escuchado sobre las tensiones con Argentina. Además, un 63% de los encuestados cree que Chile debe defender con firmeza su soberanía, aunque eso genere conflictos con Argentina, frente a un 27% que prioriza cuidar la relación bilateral.

Asimismo, un 44% percibe que la posición de Chile en el mundo es hoy más débil que hace cinco años, y un 70% considera que el país hace valer algo, poco o nada sus intereses frente a otros países.

En el marco de la conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado, el Presidente Kast se posicionó como el peor evaluado en materia de división política. Un 47% cree que ha contribuido a aumentarla, por sobre Gabriel Boric (44%), mientras que Sebastián Piñera es visto como quien más ha contribuido a disminuirla (58%).

Un 59% de los entrevistados manifestó estar en desacuerdo con otorgar indultos a militares condenados por violaciones a los DDHH, versus un 30% que está de acuerdo. El respaldo al indulto sube a 39% cuando se trata de condenados con enfermedad terminal. El desacuerdo baja a 52%.

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