Encuesta Criteria: Aprobación del Presidente José Antonio Kast sube cuatro puntos y llega al 50%

La última edición de la Encuesta Criteria evalúo la aprobación del Presidente José Antonio Kast y midió la percepción de la ciudadanía respecto al denominado gobierno de emergencia.

En el sondeo, la aprobación del mandatario aumentó cuatro puntos, llegando a un 50%. La desaprobación tuvo un alza, posicionándose en un 37%. Un 13% de los encuestados no supo cómo evaluar la forma en que se está conduciendo al gobierno.

En cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno de emergencia, el 68% de las personas piensa que Chile vive actualmente una situación de emergencia en materia de seguridad, mientras que un 20% dijo estar en desacuerdo con ello.

Respecto a si consideran correcto el camino adoptado por el gobierno para enfrentar la emergencia que han planteado, el 49% de los encuestados evalúa las acciones como correctas. En tanto, un 31% las considera incorrectas y un 20% no lo tiene claro.

Además, 53% cree que el país atraviesa una emergencia económica, mientras que un 31% no está de acuerdo con aquella afirmación.

Sobre las medidas que se han anunciada, el 53% está en desacuerdo con limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, mientras que un 26% respalda esta decisión. Un 55% apunta a no seguir ampliando la gratuidad a familias de mayores ingresos y un 28% se opone a esta idea.

Asimismo, el 47% está de acuerdo con exigir el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) a profesionales y un 28% se manifiesta en desacuerdo.

En materia económica, un 56% considera que las finanzas públicas son “algo o muy graves”, mientras que un 35% las evalúa como menos críticas.

En tanto, un 53% está en desacuerdo con reducir el gasto del Estado si eso implica afectar beneficios sociales, y un 20% apoya esa idea.

Respecto a la posibilidad de indultar a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social, un 45% se mostró en desacuerdo, mientras que un 32% está a favor de la medida.

PURANOTICIA