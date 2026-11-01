Encuesta Criteria: Aprobación de Kast baja al 25% y 72% rechaza continuidad de Rabat

La encuesta Criteria difundida este domingo arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast baja 2 punto porcentuales, llegando a 25% respecto de la semana anterior, en tanto que la desaprobación sube a 65% (+1 punto).

Además, las emociones hacia el gobierno son predominantemente negativas: la decepción encabeza con 54%, seguida de la rabia (32%), el miedo (27%) y la tristeza (26%). En contraste, la esperanza (23%), la confianza (16%) y la alegría (3%) se posicionan en los últimos lugares de emociones positivas.

En la evaluación de los partidos políticos, el Partido Republicano (22%), Partido Nacional Libertario (20%) y el Partido Socialista (19%) son los mejores evaluados. Mientras que el PPD (9%) y la Democracia Cristiana (8%) son los que tienen la menor valoración.

REBAJA DE CONDENAS

Asimismo, en 90% declara haber escuchado o leído sobre las rebajas de condena otorgadas a los 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

Frente a esta situación, existe un rechazo ampliamente mayoritario a conceder rebajas por buena conducta: un 95% está en desacuerdo cuando se trata de delitos sexuales contra menores y un 93% en el caso de penas aflictivas.

La valoración del reconocimiento del error por parte del Presidente está dividida: un 54% lo valora poco o nada, frente a un 40% que lo valora bastante o mucho. Las diferencias son marcadas según posición política: mientras un 89% de quienes se identifican con la izquierda lo valora poco o nada, un 65% de la derecha lo evalúa positivamente.

Finalmente, existe un amplio rechazo a la continuidad de Fernando Rabat como ministro de Justicia: un 72% está en desacuerdo con que permanezca en el cargo, frente a un 17% que está de acuerdo y un 11% que no tiene una posición clara.

PURANOTICIA