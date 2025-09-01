Encuesta Cadem revela empate técnico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en intención de voto para la primera vuelta

El escenario presidencial se estrecha. La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la última semana de agosto, reveló un empate técnico entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en intención de voto para una eventual primera vuelta, marcando así el pulso de una carrera cada vez más competitiva.

El líder del Partido Republicano aparece con un 27% de las preferencias, mientras que la representante del oficialismo lo sigue muy de cerca con un 26%, en una diferencia estadísticamente irrelevante.

Más atrás figuran Evelyn Matthei (14%), Franco Parisi (11%) y Johannes Kaiser (8%). Marco Enríquez-Ominami alcanza un 3%, Harold Mayne-Nicholls un 2% y Eduardo Artés se mantiene en 0%. Un 9% de los encuestados aún no define su voto o declaró que no participará.

En cuanto a atributos presidenciales, Kast lidera en dimensiones vinculadas a seguridad, economía y autoridad. Es percibido como el más capacitado para enfrentar la delincuencia (37%), resolver los problemas del país (31%), hacer crecer la economía y generar empleo (32%), ejercer liderazgo (36%), manejar la inmigración (38%) y realizar cambios profundos (36%).

Por su parte, Jara se impone en características asociadas a la cercanía con la ciudadanía. Es reconocida como una figura que “trabaja en terreno” (31%), “cercana” (32%), “tolerante” (33%), “carismática” (32%) y “simpática” (31%), lo que le ha permitido consolidar un perfil con fuerte despliegue territorial.

Respecto al gobierno, la aprobación del Presidente Gabriel Boric sube levemente a un 31% (+1), aunque la desaprobación también crece y llega al 63% (+1).

En tanto, un 56% de los consultados estima que el país ha retrocedido en comparación con la administración anterior, frente a un 25% que cree que ha avanzado y un 16% que lo ve igual.

Las áreas peor evaluadas siguen siendo la seguridad (75% de desaprobación), la política migratoria (71%) y la gestión del empleo (64%).

