Encuesta Cadem: Opción "a favor" por nueva constitución subió tres puntos, pero él "en contra" también subió y llegó al 54%

La encuesta Cadem de este domingo mostró que la opción A Favor de la nueva Constitución subió tres puntos y llegó al 31%, mientras que la alternativa En contra tuvo un aumento de un punto y alcanzó el 54%.

Además, independiente de cada preferencia, el 25% cree que ganará la opción A Favor y un 65% estima que se rechazará la propuesta de nueva Constitución.

Asimismo, entre los que votarían A favor, el 56% está totalmente decidido, mientras que entre los que rechazarían, el 66% ya está completamente definido. De los indecisos, el 21% podría votar en contra, 11% a favor y 68% no sabe, no responde o no vota.

En cuanto a la evaluación del Presidente Gabriel Boric, el 31% aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 63% lo desaprueba.

