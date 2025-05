Encuesta Cadem: Kast pilló a Matthei, aparece Marco Enríquez-Ominami y Tohá lidera oficialismo

Una nueva encuesta Cadem se dio a conocer este domingo con resultados que no pasarán inadvertidos en el análisis semanal que se hace de la carrera presidencial.

Entre las novedades vemos que José Antonio Kast empata a Evelyn Matthei en intención de voto espontáneo (17%) y en los distintos escenarios de primera vuelta.

A Kast y Matthei les siguen Tohá con 10% (-2pts), Kaiser y Winter con 6%, Jara con 5% (+1pto), Parisi con 3% (-1pto) y Bachelet con 3% (+2pts). 3% menciona a “otros” y 30% no sabe o no responde.

La encuesta además mide distintos escenarios de primera vuelta. En el primero, Matthei obtiene 21% (-4pts) y Kast 20% (+3pts). Luego siguen Tohá con 16%,Kaiser con 9% (-5pts), Parisi con 7% (+4pts), Marco Enríquez-Ominami (5%), Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artes (2%) y Ximena Rincón (1%). 15% no sabe, no responde o no votaría. Si Kaiser no llegara a la primera vuelta, Matthei alcanzaría 25%, Kast 24% y Tohá 17%.

En el caso de que la candidata oficialista fuese Jeannete Jara, Matthei obtendría 21%, Kast 20%, Jara 14% y Kaiser 8%. Y si el abanderado fuese Winter, Matthei llegaría a 22%, Kast a 21%, Winter a 11% y Kaiser a 10%.

Por su parte, en la tercera semana de mayo, 26% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Boric y 70% la desaprueba.

