Encuesta Cadem: Jeannette Jara sube un punto y sigue liderando escenario de primera vuelta, mientras Kast se mantiene y Matthei baja

En cuanto a la expectativa presidencial espontánea, es decir, a quién se percibe como el más probable ganador, José Antonio Kast alcanza su mejor registro desde abril con 40%.

Lunes 6 de octubre de 2025 08:18
La última Encuesta Plaza Pública de Cadem muestra que el escenario presidencial continúa estrechándose, con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), consolidándose en el primer lugar con 27% de apoyo, un punto más que la medición anterior. En segundo puesto se ubica José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23%, mientras que Evelyn Matthei (UDI) baja dos puntos y se mantiene en el tercer lugar con 15%.

Más atrás aparecen Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (4%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%). Un 9% de los encuestados señaló que no votaría o no tiene una preferencia clara.

En cuanto a la expectativa presidencial espontánea, es decir, a quién se percibe como el más probable ganador, José Antonio Kast alcanza su mejor registro desde abril con 40%, seis puntos por encima de Jara, quien también mejora y llega a 34%. Más atrás se ubican Matthei y Parisi (7%), mientras que Kaiser alcanza 5% en este indicador.

Sobre la Ley de Presupuesto 2026, 61% de los encuestados afirmó haber escuchado o visto información sobre el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric, aunque solo un 34% lo evalúa positivamente. Además, 54% se mostró en desacuerdo con la eliminación de los 600 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno, medida incorporada en la propuesta del Ejecutivo.

Finalmente, 46% cree poco o nada probable que el Estado logre reducir 6 mil millones de dólares en gasto, como se ha planteado desde algunos sectores, y un 55% considera muy probable que esos recortes afecten los beneficios sociales.

