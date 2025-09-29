Encuesta Cadem: Jeannette Jara sigue liderando en primera vuelta, mientras José Antonio Kast anota su sexta caída consecutiva

La última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la última semana de septiembre, dibuja un panorama político que confirma algunas tendencias y revela movimientos que reordenan las posiciones en la carrera presidencial.

Jeannette Jara, la carta del oficialismo, se mantiene por tercera semana consecutiva en la cima de las preferencias con un 26% de respaldo, consolidando un liderazgo que, hasta ahora, se muestra estable frente a un escenario competitivo y en cambio.

En el caso de José Antonio Kast, la medición refleja una nueva caída en el apoyo, la sexta de manera consecutiva. El líder del Partido Republicano se sitúa en el 23%, mostrando un desgaste sostenido en las últimas semanas, que lo mantienen segundo, pero con señales de retroceso frente a una candidatura que partió fuerte.

A solo 6 puntos aparece Evelyn Matthei, quien asciende hasta el 17%, consolidándose la representante de Chile Vamos como la de mayor proyección, estrechando la distancia con Kast y posicionándose como una opción cada vez más competitiva dentro del bloque opositor que componen la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos.

El sondeo también marca un punto de inflexión para Johannes Kaiser (PNL), quien sorprende al alcanzar un 11% y situarse en el cuarto lugar, superando a Franco Parisi. El economista, que venía mostrando cifras estables en meses anteriores, retrocede al 9%, lo que sugiere una pérdida de impulso frente al avance del parlamentario en ejercicio.

En tanto, Harold Mayne-Nicholls se mantiene en un 5%, mientras que Marco Enríquez-Ominami conserva un 1% y Eduardo Artés cae hasta quedar en cero.

Por su parte, quienes declaran no tener definido su voto o que no se inclinan por ningún candidato alcanzan un 8%, reflejando un leve aumento en la indecisión ciudadana.

Más allá de las preferencias directas, la percepción ciudadana respecto de quién terminará gobernando Chile entrega un matiz distinto al escenario. En esta dimensión, José Antonio Kast logra revertir su caída en intención de voto y aparece como el candidato con mayores expectativas de triunfo, alcanzando un 39% y ampliando su ventaja sobre Jeannette Jara, quien se ubica en el 31%. Esta diferencia de 8 puntos marca un contraste relevante con la fotografía de la intención de voto, evidenciando que, pese a sus descensos, Kast sigue siendo visto con más opciones de llegar a La Moneda.

La encuesta también muestra movimientos en la proyección de otros contendores: Evelyn Matthei retrocede a un 8% en este apartado, mientras que Johannes Kaiser escala a un 6%, superando a Franco Parisi, quien sufre una caída brusca al bajar de un 10% a un 5%. Esta pérdida de terreno sugiere que la candidatura del líder del Partido de la Gente (PDG) comienza a mostrar señales de desgaste, en un escenario donde emergen nuevos competidores con mayor visibilidad.

