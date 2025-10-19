Encuesta Cadem: Jara sigue en el primer lugar, pero Kast es favorito en percepción de triunfo

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem confirmó que Jeannette Jara (PC) mantiene el liderazgo en la intención de voto presidencial, aunque con una leve baja de dos puntos, alcanzando un 26% de las preferencias. Pese a conservar la primera posición, la candidata oficialista enfrenta un escenario menos favorable en otros indicadores, especialmente en la percepción sobre quién será finalmente la próxima presidenta o presidente de Chile.

En ese punto, José Antonio Kast (Republicanos) logra una ventaja significativa al subir al 40% de las menciones, mientras Jara retrocede del 32% al 26%, lo que evidencia un cambio en las expectativas del electorado y un fortalecimiento del candidato opositor en la carrera presidencial. La tendencia consolida a Kast como la figura mejor posicionada en el imaginario público, en contraste con la pérdida de impulso que experimenta la candidatura de la exministra del Trabajo.

La encuesta también muestra que el apoyo a Evelyn Matthei se mantiene estable en torno al 14%, mientras que Franco Parisi y Johannes Kaiser registran un crecimiento sostenido, confirmando un escenario de mayor dispersión entre los candidatos de derecha y centro. Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, en tanto, continúan en niveles bajos de apoyo, aunque este último registra un leve aumento.

El panorama se complica para la abanderada comunista al proyectar los posibles resultados de una segunda vuelta, donde solo lograría imponerse frente a Enríquez-Ominami y Mayne-Nicholls. En los demás cruces, sería superada por Kast, Matthei, Kaiser y Parisi, lo que refleja una dificultad del oficialismo para ampliar su base de apoyo más allá del electorado tradicional de izquierda.

Pese a estos retrocesos, Jara conserva el primer lugar en la intención de voto directa, un dato que su equipo interpreta como señal de resiliencia en medio de un clima político polarizado. Desde el comando, el foco estaría puesto en recuperar la conexión con los votantes moderados y fortalecer la idea de una candidatura de unidad y estabilidad.

Por su parte, Kast consolida su posición como el principal adversario del oficialismo, favorecido por la percepción de liderazgo y por su estrategia de enfatizar temas de seguridad y orden. Analistas coinciden en que la batalla electoral se encamina hacia un escenario de alta competitividad, donde la disputa por el voto del centro será determinante en las semanas previas a la elección.

En conjunto, la encuesta de esta semana perfila un cuadro de contrastes: mientras Jara mantiene el control en la preferencia directa, Kast se impone en las expectativas y amplía su ventaja en la proyección de segunda vuelta. Un panorama que, de mantenerse, obligará al oficialismo a redefinir su estrategia para sostener el liderazgo frente a un electorado cada vez más volátil.

