Encuesta Cadem: Jara lidera en primera vuelta, Kast baja y Matthei sube dos puntos

La última Encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un estrecho escenario presidencial, con la candidata oficialista Jeannette Jara posicionada en primer lugar en la primera vuelta. El sondeo le otorga un 28% de las preferencias, dos puntos más que en la medición anterior, mientras que José Antonio Kast se ubica en segundo lugar con un 26%, descendiendo un punto.

En la misma consulta, Evelyn Matthei consolida un tercer puesto con un 16% de apoyo, sube dos puntos, seguida por Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 2% y Marco Enríquez-Ominami junto a Eduardo Artés con un 1% cada uno.

El panorama cambia en la eventual segunda vuelta: Kast se impondría a Jara con un 42% frente a un 32%, según Cadem.

En cuanto a la expectativa presidencial espontánea —pregunta que mide quién se percibe como el próximo presidente más allá de la intención de voto— el republicano lidera con un 38%, mientras que la abanderada oficialista alcanza un 31%.

