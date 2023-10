Encuesta Black & White: Opción "A Favor" subió 9 puntos y empata con "En Contra"

La encuesta Black & White, difundida este viernes por Emol, mostró que la opción A Favor subió 9 puntos y se ubicó en un empate con la alternativa En contra para el plebiscito del 17 de diciembre, con 50% y 50% para cada uno.





Según Paola Assael, socia de Black & White, "dado que hay alto desinterés (por el proceso constitucional), las posturas no son fuertes y pueden variar con el acontecer diario".





Añadió que este empate entre los que votaría A favor o En contra de la propuesta constitucional se explica en gran parte por la forma de realizar la pregunta, que no contempla la opción no sabe o no responde.





"Esto dado que en la papeleta real no está esta opción escrita en el voto, y que se asume que, aunque sea mínima, las personas tienen alguna preferencia. Esto es además lo que se observa históricamente en las votaciones, que los votos nulos o blancos son muy pocos", sostuvo la socia de Black & White.





El próximo lunes, el pleno del Consejo Constitucional deberá votar el borrador de la nueva Carta Magna y entregarla al Presidente Gabriel Boric en una ceremonia que se realizará el próximo 7 de noviembre.



