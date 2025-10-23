Encuesta Black & White: Jara continúa liderando la carrera presidencial, seguida por Kast y Matthei

La última encuesta Black & White reveló nuevas tendencias en el escenario presidencial, con ajustes en las preferencias de los principales candidatos y una evaluación del impacto de la franja electoral en la ciudadanía.

PRIMERA VUELTA

La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) continúa liderando la intención de voto para la primera vuelta presidencial, aunque con una leve baja respecto a la semana anterior. La mayoría relativa (29%) votaría por la militante del Partido Comunista si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo.

Le sigue de cerca José Antonio Kast (PR) con un 25%. En tercer lugar, aparece Evelyn Matthei (UDI) con un 19%, seguida muy de cerca por Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien alcanza un 18%.

En comparación con el sondeo anterior, Jara cae un punto, Kast retrocede dos, Matthei sube uno y Kaiser crece dos puntos. La semana pasada, los porcentajes eran: Jara 30%, Kast 27% y Matthei 17%.

BALOTAJE

El estudio también proyecta resultados en eventuales definiciones presidenciales. En una segunda vuelta, la mayoría (55%) votaría por José Antonio Kast si la carrera fuera entre él y Jeannette Jara. La proporción de quienes se inclinan por esta opción aumenta entre hombres, y personas mayores de 35 años.

En otro escenario, la mayoría relativa (41%) votaría por José Antonio Kast en una segunda vuelta presidencial, si la carrera fuera entre él y Evelyn Matthei. Además, un 25% declara que votaría nulo o blanco en ese contexto.

IMPACTO DE LA FRANJA ELECTORAL

Respecto a la franja electoral -emitida desde el viernes 17 de octubre- el estudio muestra un alto nivel de exposición: la mayoría (74%) declara que sí la ha visto. Entre quienes han seguido la franja, los candidatos mejor evaluados son Jara, Kast, Kaiser y Matthei. En este grupo, Harold Mayne-Nicholls destaca en su evaluación en la franja, en relación a su votación.

Además, un 16% señala que la franja influye en su decisión de voto, especialmente entre los segmentos más jóvenes: esto ocurre principalmente a medida que disminuye la edad.

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO

En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, el sondeo indica que “un 30% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno”. Esta cifra representa una caída de dos puntos respecto a la semana anterior.

La inseguridad sigue siendo el principal problema para la ciudadanía: el principal problema continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 77% de personas que lo mencionan en primer o segundo lugar.

En ese ámbito, un 24% aprueba la forma en como el Gobierno del Presidente Boric está enfrentando la delincuencia, lo que implica una baja de tres puntos porcentuales.

