Encuentran un cuerpo durante labores de búsqueda en casona incendiada en el centro de Santiago

Una semana después del incendio que afectó a un inmueble de tres pisos en la intersección de Catedral con Ricardo Cumming, en la comuna de Santiago, funcionarios de Bomberos encontraron un cuerpo aún no identificado entre los escombros.

Fueron los especialistas de la Unidad de Rescate Urbano (USAR) quienes concretaron el hallazgo. La activación del equipo se realizó tras una solicitud de la Fiscalía Centro Norte y de la Municipalidad de Santiago, con el objetivo de localizar posibles víctimas del siniestro y posterior derrumbe.

Cabe recordar que el fuego comenzó el lunes de la semana pasada en el segundo piso de un cité. Si bien la emergencia logró ser controlada luego de varias horas de trabajo por parte de los voluntarios, los motivos que desataron el fuego aún se mantienen en etapa de investigación.

Durante el desarrollo de aquella emergencia se vivió un dramático episodio cuando una mujer se lanzó al vacío en su intento por recibir auxilio. En su caída, impactó directamente sobre un funcionario que combatía las llamas, resultando ambos heridos y siendo trasladados a un centro asistencial para su atención médica.

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