Encuentran un cuerpo dentro de maleta que estaba enterrada bajo una losa de concreto en un cité de Estación Central

La Policía de Investigaciones (PDI) encontró un cuerpo dentro de una maleta que estaba enterrada bajo una losa de concreto en un cité de la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

En el marco de una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI y la Fiscalía Regional Oriente, se identificó un domicilio como lugar de "interés criminalística" respecto a la desaparición una persona.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, detalló que la "persona que estaba denunciada de su desaparición, y conforme a esta investigación, los antecedentes indican que había sido víctima de un secuestro en octubre de 2025".

"Con el rastreo realizado y una excavación en el lugar preciso de una habitación a un 1 metro 50 del lugar, encontrar el cuerpo de una persona sin vida, de sexo masculino, al interior de una maleta", indicó.

Respecto al secuestro, señaló que "esto se denuncia como una presunta desgracia por parte de la madre de esta persona, se trata de un ciudadano venezolano de 20 años" y mencionó que se encuentran a la espera de la confirmación de la persona encontraba en el domicilio.

Además, comentó que "el domicilio al cual accedimos, como resultado de la orden judicial otorgada por el Tribunal de Garantía, para hacer el registro y la excavación en ese lugar, se trata de un domicilio asociado a una facción del Tren de Aragua ya investigada por esta brigada correspondiente a Los Mapaches".

El subprefecto relató que “todo indica que sí se conocían la víctima y el victimario, y probablemente esta persona fue citado a ese lugar y posteriormente mantenido en cautiverio hasta darle muerte".

