Encuentran sin vida a parapentista que cayó a la altura del Cerro Minillas en San José de Maipo

Una patrulla especializada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), inició el ascenso al cerro rescatando el cuerpo en coordinación con un helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros.

Lunes 16 de febrero de 2026 18:28
Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) encontraron muerto al hombre que estaba extraviado desde el domingo mientras realizaba parapente en el Cajón del Maipo.

La víctima, de iniciales C.A.R.R., de 36 años, había salido del Centro de Vuelos de Parapentes Las Vizcachas a las 18:00 horas del domingo.

Según informó Carabineros, se alertó sobre la caída del deportista en el sector del Cerro Minillas, perdiéndose posteriormente toda comunicación con él.

Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos institucionales para casos de búsqueda y rescate en zonas agrestes.

En el lugar un comando de aviación de la FACh descendió del helicóptero MH60 M Black Hawk y constató que el parapentista no presentaba signos vitales.

El hallazgo ocurrió a las 07:00 horas y luego personal del GOPE de Carabineros lo rescató.

